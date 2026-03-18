Pahou: treize interpellations après des opérations policières dans plusieurs quartiers

Treize personnes ont été interpellées à Pahou, suite à une série d’opérations menées par la Police républicaine.

Les opérations , conduites récemment dans plusieurs quartiers de Pahou, visaient à démanteler des groupes impliqués dans des actes de délinquance et des troubles à l’ordre public.

Au terme de ces interventions, treize individus ont été appréhendés pour des faits en rapport avec des infractions constatées par les agents sur le terrain.

Selon les premières informations fournies par la police, les personnes interpellées seraient liées à des actes d’agression, des vols et des troubles à la circulation publique.

Les mis en cause ont été conduits vers des services de police pour des auditions, avant d’être présentés aux autorités judiciaires compétentes.

Les renforts déployés lors de ces opérations ont permis une présence accrue des forces de l’ordre dans les zones ciblées, favorisant l’arrestation des suspects et la sécurisation des axes principaux de la localité.

À l’issue des auditions, les dossiers des prévenus devraient être transmis au procureur de la République près le tribunal compétent pour suite de procédure.