Pacifique : deux tués lors d’une nouvelle frappe américaine contre le «narcotrafic» (armée)

Les États-Unis ont mené lundi 29 décembre une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, faisant deux morts, a annoncé le commandement américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Southcom). Selon ce dernier, qui a publié un message sur X, les services de renseignement ont confirmé que le navire empruntait des axes utilisés pour le trafic de drogue dans l’est du Pacifique et qu’il participait à des opérations de narcotrafic. Washington attribue par ailleurs à ses frappes visant ces navires la mort d’au moins 107 personnes, sans fournir de preuves à l’appui de ces accusations.