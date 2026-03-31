Ouganda : enlèvement d’un journaliste après des critiques d’une loi sur les usages d’Internet

Le 29 mars 2026, à la sortie d’un studio de radio au cœur de Kampala, Arnold Mukose a été emmené de force par des hommes en civil. Quelques instants avant sa disparition, le journaliste de DigiTalk avait dénoncé à l’antenne une loi très contestée encadrant l’usage d’internet, la Computer Misuse Act.

Selon Me Kato Tumusiime, qui le défend, Mukose a d’abord été conduit au commissariat d’Old Kampala avant qu’une perquisition ne soit menée à son domicile. Aucun chef d’accusation n’aurait alors été retenu : les autorités parlaient seulement d’une enquête préliminaire.

Dans la nuit qui a suivi, l’homme a été transféré vers une destination inconnue et, le lendemain matin, il n’était plus au poste de police où son avocat s’était rendu — aucune trace officielle de sa présence n’est disponible depuis.

Me Tumusiime dénonce l’absence de fondement légal à cette détention et estime difficile de dissocier l’enlèvement des prises de position publiques de son client. Mukose critiquait ouvertement la loi, qu’il jugeait attentatoire à la liberté d’expression.

Une profession plongée dans l’inquiétude

Arnold Mukose figurait parmi les voix les plus franches contre la Computer Misuse Act, texte récemment annulé par la justice, ce qui rend son sort d’autant plus sensible aux yeux de ses confrères.

Son arrestation suscite une vive émotion dans le milieu journalistique : certains collègues avouent déjà se montrer plus prudents dans leurs interventions ou dans le choix de leurs invités. Les avocats du journaliste ont saisi les juridictions compétentes et n’excluent pas de porter l’affaire devant la Haute Cour pour obtenir sa remise en liberté.