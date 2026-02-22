Ophélie Winter révèle avoir perdu 6 kg en testant le Ramadan

À l’approche du Ramadan 2026, dont le coup d’envoi astronomique était attendu autour du 17 ou 18 février avant que la Grande Mosquée de Paris et le Conseil français du culte musulman (CFCM) n’évoquent le jeudi 19 février, le débat sur l’observation du croissant lunaire (hilal) alimente les discussions. Parallèlement, le cas d’Ophélie Winter revient dans les conversations : la chanteuse avait tenté l’expérience du jeûne en 2017 et en avait retiré une perte de poids notable, qu’elle a relatée publiquement sur les réseaux sociaux.

Les calculs astronomiques et la pratique d’observation du hilal déterminent traditionnellement le début du Ramadan. Si les prévisions astronomiques donnaient une plage autour du 17-18 février, la décision finale repose souvent sur la détection visuelle du Croissant de Lune et sur les annonces des institutions religieuses. Cette période de guet du ciel précède donc l’annonce officielle et peut entraîner des différences de date entre pays ou institutions selon la méthode adoptée.

Désireuse de comprendre le rituel de l’intérieur, Ophélie Winter avait choisi d’expérimenter le jeûne du Ramadan en 2017. Non musulmane de naissance, elle avait expliqué vouloir vivre cette pratique « pour ressentir la discipline du corps et l’apaisement de l’esprit », et avait partagé son ressenti sur les réseaux sociaux, qualifiant la période d’ »incroyable » et évoquant « la plus jolie et incroyable communion humaine ».

Expérience personnelle et effets constatés

Lors de cette immersion, Ophélie Winter a raconté les effets physiques et émotionnels du jeûne. Sur la plateforme X, elle a indiqué : « J’ai perdu 6 kilos et là, sur mon corps de poulet rôti, ça ne le fait pas du tout », formule illustrant la surprise face à une perte de poids plus importante que prévu. Elle avait également reconnu ne pas avoir tenu l’intégralité de la période de jeûne, concédant « Que Dieu me pardonne », et précisant qu’elle n’était pas musulmane mais que « je respecte énormément cette religion ».

La perte de poids relatée par la chanteuse s’explique par les mécanismes mêmes du jeûne diurne pratiqué pendant le Ramadan : interruption de l’alimentation et de l’hydratation durant la journée, suivi d’une fenêtre de prise alimentaire le soir, ce qui modifie temporairement l’apport calorique et les rythmes métaboliques. Ces effets varient selon la durée du jeûne, l’âge, l’état de santé et les habitudes alimentaires en dehors des heures de jeûne.

Ophélie Winter avait partagé son expérience sans posture militante, souhaitant mieux saisir la dimension collective du rituel. Le récit médiatique rappelle toutefois les recommandations médicales qui accompagnent toute démarche de jeûne pour des personnes non initiées. Le docteur Jimmy Mohamed, interrogé par RTL, soulignait : « La seule personne qui est en mesure de vous dire si vous pouvez ou pas le faire, c’est votre médecin généraliste ». Il reste impossible, à partir des éléments publics disponibles, de confirmer si la chanteuse a renouvelé l’expérience depuis 2017.