Opération « Bouclier » : la Garde Nationale muscle sa présence dans le sud du Bénin

- Publicité-

Depuis le 30 juin 2025, la Garde Nationale a lancé l’opération « Bouclier », un important exercice militaire déployé dans les départements du Zou, Mono et Couffo, mobilisant plus de 560 soldats.

L’objectif de cette opération est de renforcer les capacités opérationnelles des forces béninoises face aux menaces sécuritaires croissantes, notamment au regard de la menace terroriste persistante au nord du pays.

Placée sous la coordination du Colonel Faïzou Gomina, avec l’appui du Général de Division Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général, l’opération s’inscrit dans la continuité des formations déjà conduites à Pira, Bassila ou Djakotomey.

« Il s’agit de tester la réactivité et la mobilité des troupes dans un contexte méridional », a expliqué le Lieutenant-Colonel Valère Adamassou, directeur de l’opération.

Outre les manœuvres classiques, des formations spécialisées sont organisées : sauvetage aquatique à Cotonou, aguerrissement à Dassa, et exercices physiques intensifs à Ouassa.

L’opération bénéficie aussi du soutien actif de l’armée de l’air, de la Police Républicaine, de la Marine nationale et de l’armée de terre, dans une synergie interforces inédite.

Des simulations grandeur nature, telles que des réponses à des attaques terroristes et la sécurisation de sites stratégiques, sont également prévues.

- Publicité-

Le clou de l’opération est attendu les 3 et 4 juillet, avec des actions médico-sociales gratuites à l’endroit des populations et une journée VIP. Une façon pour la Garde Nationale de réaffirmer son rôle de bouclier de la République, tout en renforçant la confiance entre l’armée et les citoyens.