Officiel: Lionel Messi prolonge à l’Inter Miami

L’Inter Miami a officialisé ce jeudi la prolongation de Lionel Messi, qui a rempilé pour trois saisons supplémentaires avec le club floridien, soit jusqu’en 2028.

Lionel Messi ne quittera pas l’Inter Miami avant plusieurs années. Le capitaine de la franchise floridienne vient de prolonger son bail avec le club américain. En effet dans un post sur ses réseaux sociaux ce jeudi, l’équipe pensionnaire de la MLS a annoncé la prolongation du contrat de la star argentine, qui est désormais liée à l’Inter Miami jusqu’en juin 2028. Sous le maillot floridien, l’ancien du Barça a marqué 32 buts et 18 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues.