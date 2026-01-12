Officiel: le Real Madrid vire Xabi Alonso

Battu par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid a mis fin à l’aventure de Xabi Alonso et lancé un nouveau cycle avec Álvaro Arbeloa.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Real Madrid a tourné une page plus vite que prévu. Au lendemain de la défaite concédée face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2), le club merengue a acté ce lundi la fin de sa collaboration avec Xabi Alonso, arrivé seulement l’été dernier sur le banc madrilène.

« Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie», est-il écrit dans un communiqué.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Recruté après deux saisons convaincantes au Bayer Leverkusen, l’ancien milieu de terrain incarnait un pari séduisant, mêlant identité maison et promesse tactique. Mais malgré des débuts encourageants et quelques succès notables, notamment en Liga et face à l’Atlético, les résultats irréguliers et la pression constante autour du club ont rapidement fragilisé sa position. La défaite face au Barça, solide leader du championnat, aura été le point de rupture.

Dans la foulée, le Real a officialisé la nomination d’Álvaro Arbeloa à la tête de l’équipe première. Un choix interne pour tenter de relancer une dynamique et ouvrir un nouveau cycle au Santiago-Bernabéu: « Le Real Madrid CF annonce la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur de l’équipe première. »





