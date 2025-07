Officiel: Álvaro Carreras rejoint le Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé ce lundi la signature d’Álvaro Carreras, en provenance du Benfica Lisbonne.

Retour au bercail pour Alvaro Carreras. Formé au Real Madrid, le latéral gauche espagnol revient chez les Madrilènes cinq ans après son départ. Le joueur de 22 ans s’est engagé avec les Merengue jusqu’au 30 juin 2031. Un pari sur l’avenir pour le club madrilène, qui continue de renforcer son effectif avec de jeunes talents à fort potentiel.

«Le Real Madrid CF et le Sport Lisboa e Benfica ont trouvé un accord pour le transfert d’Álvaro Carreras, qui restera lié à notre club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2031. Álvaro Carreras s’est formé à l’académie des jeunes du Real Madrid, où il a joué entre 2017 et 2020 dans les catégories cadets et jeunes». peut-on lire dans un communiqué de la Casa Blanca pour annoncer son arrivée.

Passé par Manchester United, où il avait été désigné meilleur joueur U23 des Red Devils lors de la saison 2021-2022, Carreras s’était ensuite illustré au Benfica, avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue portugaise cette année.

Sa présentation officielle aura lieu ce mardi à 13h00, au centre d’entraînement de Valdebebas. Il s’exprimera ensuite devant la presse dans la salle dédiée de la Ciudad Real Madrid.