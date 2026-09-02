Numérique : WIOCC mobilise 300 millions de dollars pour renforcer ses infrastructures en Afrique

Le fournisseur panafricain d’infrastructures numériques a signé un accord avec l’Africa Finance Corporation et l’investisseur saoudien Vision Invest pour financer centres de données, fibre optique et câbles sous-marins à travers le continent.

Le groupe panafricain de télécommunications WIOCC a obtenu un financement de 300 millions de dollars auprès de deux investisseurs, l’Africa Finance Corporation (AFC) et la société saoudienne Vision International Investment Company (Vision Invest), pour accélérer le développement de ses infrastructures numériques sur le continent africain. L’accord de souscription d’actionnaires a été signé le 2 septembre 2026 à Riyad, en marge du salon technologique LEAP 2026, ont annoncé les deux investisseurs dans un communiqué conjoint.

Basé à Nairobi, WIOCC opère dans plus de trente pays africains et se présente comme l’une des principales plateformes d’infrastructure numérique « à accès ouvert » du continent, avec des câbles sous-marins, des réseaux terrestres en fibre optique et des centres de données destinés aux opérateurs télécoms et aux investisseurs stratégiques.

Les fonds serviront à déployer et consolider de nouveaux centres de données, à étendre le réseau terrestre en fibre optique à accès ouvert et à investir dans de nouveaux câbles sous-marins, ont précisé l’AFC et Vision Invest. La répartition exacte du montant entre les deux investisseurs n’a pas été détaillée.

« Une infrastructure robuste et évolutive sera essentielle pour libérer le potentiel du continent », a déclaré le directeur général de WIOCC, Chris Wood, cité dans le communiqué, alors que la demande en services cloud, en intelligence artificielle et en services numériques s’accélère en Afrique.

Un besoin d’infrastructures qui reste supérieur à l’offre

Selon l’AFC, les investissements dans les infrastructures numériques progressent en Afrique mais restent insuffisants face à la croissance rapide des besoins liés à la transformation numérique du continent. Le président de l’AFC, Samaila Zubairu, a indiqué que ce financement permettra d’« élargir la dorsale numérique à accès ouvert dont les entreprises et les communautés africaines ont besoin pour s’intégrer, innover et être compétitives à l’échelle mondiale ».

Le tour de table renforce l’actionnariat existant de WIOCC, qui compte notamment Uganda Telecom, Djibouti Telecom, Mozambique Telecom, Zanzibar Telecom, Botswana Fibre Networks, ONATEL, TelOne et Telkom Kenya.

Vision Invest a de son côté salué « une plateforme d’infrastructure numérique parmi les plus avancées du continent », sans détailler de calendrier précis pour le déploiement des nouveaux projets.

L’Africa Finance Corporation, institution financière multilatérale basée à Abuja et spécialisée dans le financement d’infrastructures, a déjà investi dans plusieurs projets d’énergie, de transport et de télécommunications sur le continent. Vision Invest, basée en Arabie saoudite, est un investisseur institutionnel présent dans les secteurs technologique et industriel.