PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

VOIR TOUS LES FLASHS

Le 17 septembre 2025, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé, après un entretien téléphonique avec ses homologues de France, d’Allemagne et du Royaume‑Uni, que l’Iran était prêt à trouver «une solution juste et équilibrée» sur son dossier nucléaire garantissant les intérêts mutuels. «Pour atteindre cet objectif, il faut que les trois pays européens adoptent une approche responsable et indépendante, et s’abstiennent de se laisser influencer par d’autres acteurs», a-t-il ajouté. Berlin, Paris et Londres ont de leur côté signifié qu’ils attendaient des gestes tangibles de Téhéran sur son programme nucléaire pour éviter le rétablissement des sanctions.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!