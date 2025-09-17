Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Le 17 septembre 2025, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé, après un entretien téléphonique avec ses homologues de France, d’Allemagne et du Royaume‑Uni, que l’Iran était prêt à trouver «une solution juste et équilibrée» sur son dossier nucléaire garantissant les intérêts mutuels. «Pour atteindre cet objectif, il faut que les trois pays européens adoptent une approche responsable et indépendante, et s’abstiennent de se laisser influencer par d’autres acteurs», a-t-il ajouté. Berlin, Paris et Londres ont de leur côté signifié qu’ils attendaient des gestes tangibles de Téhéran sur son programme nucléaire pour éviter le rétablissement des sanctions.