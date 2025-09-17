PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

VOIR TOUS LES FLASHS

Le gouvernement allemand a estimé mercredi 17 septembre que « la balle était dans le camp de l’Iran » après un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France et leur homologue iranien au sujet du programme nucléaire iranien. Cette conversation fait suite à la décision prise le mois dernier par les puissances européennes de fixer un délai de 30 jours pour le rétablissement de sanctions contre l’Iran en l’absence d’un accord négocié. Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a précisé que l’offre du groupe E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) « de discuter d’une prolongation temporaire du mécanisme nommé snapback si l’Iran remplit certaines conditions reste sur la table », mais a ajouté qu’« à ce stade, les mesures prises par l’Iran ne sont pas suffisantes ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!