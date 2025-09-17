Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Le gouvernement allemand a estimé mercredi 17 septembre que « la balle était dans le camp de l’Iran » après un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France et leur homologue iranien au sujet du programme nucléaire iranien. Cette conversation fait suite à la décision prise le mois dernier par les puissances européennes de fixer un délai de 30 jours pour le rétablissement de sanctions contre l’Iran en l’absence d’un accord négocié. Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a précisé que l’offre du groupe E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) « de discuter d’une prolongation temporaire du mécanisme nommé snapback si l’Iran remplit certaines conditions reste sur la table », mais a ajouté qu’« à ce stade, les mesures prises par l’Iran ne sont pas suffisantes ».