Nouvelle-Calédonie : le FLNKS décline l’invitation à l’Élysée
Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a annoncé mardi 13 janvier qu’il ne se rendrait pas à la réunion sur l’avenir institutionnel de l’archipel, prévue vendredi 16 janvier à l’Élysée et organisée par Emmanuel Macron. Lors d’une conférence de presse au siège de l’Union calédonienne — composante majeure du mouvement — à Nouméa, son président Christian Tein a déclaré que « Paris est sourd et ne connaît que le rapport de force » et a accusé le gouvernement de tenter « d’enfermer » le FLNKS et l’ensemble des acteurs calédoniens dans l’accord de Bougival, une démarche qu’il affirme ne pas pouvoir cautionner.
1 min de lecture
