Nouveau coup d’État déjoué au Burkina Faso, arrestations en cours

Les autorités burkinabè affirment avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d’État dans la nuit du samedi 3 janvier : selon les éléments communiqués par le gouvernement, un projet coordonné d’assassinats ciblés visant des dirigeants civils et militaires, dont le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été empêché avant son déclenchement. Des arrestations ont été annoncées et les forces de sécurité restent en alerte, tandis que le ministère de la Sécurité décrit l’opération comme neutralisée.

L’information a d’abord été relayée par une web-télévision proche du pouvoir, qui citait des sources sécuritaires. Le gouvernement a ensuite confirmé ces détails lors d’une allocution officielle, précisant que la situation était maîtrisée sur le terrain et que des mesures de sécurité complémentaires avaient été prises pour éviter toute reprise d’initiative par les conspirateurs présumés.

Lors d’une intervention télévisée, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a exposé la teneur du complot tel qu’il est rapporté par les services : il s’agissait d’une opération planifiée pour débuter vers 23 heures, comportant des actions coordonnées destinées à éliminer ou neutraliser des personnalités clés de l’État et des cadres militaires. Le ministre a évoqué des scénarios incluant une tentative d’attentat à proximité du domicile du chef de l’État ainsi que des actions au contact.

Enquête judiciaire et implications pour la sécurité intérieure

Les autorités ont indiqué que des investigations sont en cours, menées par les services compétents en coopération avec les forces armées et les services de renseignement. Des interpellations ont d’ores et déjà eu lieu, a précisé le ministère, et les personnes mises en cause seront déférées devant le parquet pour être poursuivies conformément aux lois en vigueur. Le ministre a souligné la mobilisation des équipes chargées du contre-espionnage et de la sécurité rapprochée.

Le responsable de la sécurité a en outre salué le rôle des services de renseignement, les créditant d’avoir fait preuve de professionnalisme dans la détection et la neutralisation de ce qui est présenté comme une tentative de déstabilisation. Selon le communiqué officiel, ces services auraient identifié des éléments de coordination et des objectifs précis avant l’heure prévue d’action, permettant une intervention ciblée des forces de l’ordre.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un contexte politique marqué par l’instabilité depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré en 2022, après le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Depuis lors, le Burkina Faso a connu une série d’incidents et d’alertes sécuritaires qui ont régulièrement alimenté des rapports faisant état de complots ou de tentatives visant à changer la direction du pays.

Les autorités ont indiqué que les unités de sécurité intérieure et les forces armées maintiennent un niveau élevé de vigilance pour prévenir toute action susceptible de compromettre l’ordre public. Des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des personnes arrêtées et l’enquête se poursuit.