« Nous n’avons pas le droit à l’erreur », Wilfred Ndidi avant Nigeria – Rwanda

Wilfred Ndidi a lancé un avertissement clair à ses coéquipiers : les Super Eagles devront tout donner face aux Amavubi du Rwanda pour relancer leur campagne de qualification au Mondial 2026.

Le Nigeria, triple champion d’Afrique, connaît un début de parcours poussif dans le groupe C. Accrochés par le Lesotho et le Zimbabwe, les hommes de Finidi George pointent à sept points en six journées, une situation délicate dans la course au billet mondialiste. Leur dernière sortie, un nul 1-1 concédé à domicile face au Zimbabwe, a encore accentué la pression.

Samedi, les Super Eagles recevront le Rwanda au stade international Godswill Akpabio d’Uyo, dans ce qui s’annonce comme une rencontre décisive.

« Si on laisse filer ce match, c’est fini. Si on ne bat pas le Rwanda, il ne servira à rien de penser à la confrontation face à l’Afrique du Sud », a prévenu Ndidi devant la presse à Uyo.