Norbert Tarayre révèle ses plans pour la Saint-Valentin

J-2 avant la Saint-Valentin : à l’approche du 14 février, le chef et animateur Norbert Tarayre propose le risotto comme plat idéal pour séduire sa moitié, soulignant sa capacité à allier simplicité, raffinement et polyvalence. Ses recommandations, rapportées par le magazine Gala, visent autant les cuisiniers confirmés que les novices qui cherchent une recette valorisante pour une soirée en amoureux.

Les incontournables de la Saint-Valentin restent, selon les usages, les fleurs et les chocolats, mais la cuisine occupe une place croissante dans les choix des couples souhaitant marquer l’événement. Interrogé par Gala, Norbert Tarayre présente le risotto comme « une marque de connaissance de la cuisine » et un plat capable de « plaire à votre moitié » lorsqu’il est maîtrisé. Il insiste sur la richesse des variantes possibles, des champignons aux gambas, en passant par des fromages différents du pecorino ou du parmesan.

Pour ceux qui ne se sentent pas à l’aise derrière les fourneaux, le chef propose des solutions pédagogiques : des vidéos explicatives disponibles sur sa chaîne YouTube permettent d’apprendre, pas à pas, à réaliser un risotto conforme aux attentes. Ces supports visuels visent à réduire le stress et à offrir une méthode accessible pour réussir la cuisson du riz et l’onctuosité caractéristiques du plat.

Le risotto : technique, variantes et conseils pratiques

Dans ses conseils relayés par Gala, Norbert Tarayre met l’accent sur la maîtrise de la cuisson et sur l’adaptabilité du risotto. La technique repose sur un enchaînement précis : torréfier le riz, mouiller progressivement avec un bouillon chaud, remuer régulièrement pour libérer l’amidon et obtenir une texture crémeuse. La cuisson « al dente » est souvent recommandée, mais le chef signale que les préférences personnelles peuvent varier selon les convives.

Les possibilités d’accompagnement sont multiples et permettent d’adapter le plat aux goûts et au niveau technique du cuisinier : champignons pour une version végétale, gambas pour une touche marine, ou encore mariages de fromages pour renforcer l’onctuosité. Tarayre souligne que ces variantes rendent le risotto à la fois accessible et sophistiqué, capable de s’inscrire dans un dîner romantique sans nécessiter un répertoire culinaire étendu.

Sur le plan pratique, ses vidéos destinées aux débutants montrent les gestes essentiels et les points de vigilance, notamment la gestion du feu, la quantité de bouillon et le temps de repos en fin de cuisson. Ces démonstrations visent à faciliter la prise en main d’une recette parfois perçue comme technique.

Par ailleurs, Norbert Tarayre évoque son usage domestique du plat : il aime le préparer pour la personne qui partage sa vie, Abi, qu’il cite en plaisantant sur sa préférence pour un riz légèrement plus cuit que l’al dente. Il décrit la cuisine à la maison comme « un peu chasse gardée », un moment où il met de la musique et trouve du plaisir dans la préparation, se qualifiant lui-même de « un peu psychorigide en cuisine » selon les propos rapportés par Gala.