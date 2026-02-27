Nolwenn Leroy : le concert des Enfoirés peut durer près de 5h

TF1 diffusera vendredi 27 février le concert des Enfoirés, enregistré mi-janvier à l’Accor Arena à Paris et donné sur sept représentations devant environ 72 000 spectateurs. Parés de nouveaux visages et de tableaux nombreux, les artistes ont alterné chansons et mises en scène pour soutenir l’association fondée par Coluche ; parmi eux, Nolwenn Leroy, membre de la troupe depuis 2006, se dit satisfaite de ses prestations.

Créés en 1989, les concerts des Enfoirés réunissent chaque année des artistes qui donnent leur temps et leur talent bénévolement afin de financer des actions en faveur des personnes en situation de précarité alimentaire et sociale. La billetterie et la vente des albums liés au spectacle servent directement à l’association héritière de l’action de Coluche, dispositif inchangé depuis la première édition.

Cette édition rassemble plus de cinquante artistes. La troupe accueille notamment Marine et Helena, anciennes candidates de la Star Academy, dont la présence réjouit Nolwenn Leroy. Issue du même programme, elle souligne le lien entre parcours professionnels et solidarité au sein du collectif, tout en relativisant l’impact de l’arrivée de ces nouvelles recrues sur la mécanique du spectacle.

Les Enfoirés : un grand concert pour une grande cause

Le format du spectacle reste exigeant : chaque représentation approche les quatre heures et demie. Selon les artistes, les journées sont longues et les répétitions sur place limitées, puisque l’essentiel du travail — choix des morceaux, costumes et mise en scène — est préparé en amont. La présence d’un grand nombre d’interprètes permet toutefois une répartition plus équilibrée des temps de scène et des responsabilités.

Nolwenn Leroy décrit cette édition comme moins éprouvante pour elle personnellement. « Chaque édition est différente. Celle-ci est effectivement un peu plus « tranquille » pour moi. Il y a toujours beaucoup de tableaux, mais comme nous sommes très nombreux, la charge est mieux répartie », explique-t-elle dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Elle insiste également sur l’évolution technique des spectacles : auparavant, des décors imposants et des formats proches des cinq heures caractérisaient les shows. « Avant, les shows pouvaient durer près de cinq heures, avec énormément de décors grandeur nature. Aujourd’hui, les écrans permettent une mécanique plus légère et plus fluide. Le format est recentré sur les chansons, c’est bien. »

La diffusion télévisée du concert permettra au public qui n’a pas assisté aux représentations de revoir les tableaux et les performances, et de participer indirectement à la collecte. Nolwenn Leroy rappelle la finalité première de l’opération : « Le plus important, c’est de récolter un maximum de fonds pour la cause. Nous ne sommes là que pour ça. »