Nollywood : Ruth Kadiri dément une fausse annonce de sa mort

L’actrice et réalisatrice nigériane Ruth Kadiri a démenti dimanche les publications affirmant qu’elle était morte dans un accident. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, elle assure être en vie et en sécurité et demande à ses abonnés de signaler les comptes à l’origine de la rumeur.

L’actrice et réalisatrice nigériane Ruth Kadiri a démenti dimanche 6 septembre 2026 une rumeur annonçant sa mort dans un accident. La figure de Nollywood a publié une vidéo sur Instagram pour confirmer qu’elle était en vie, en bonne santé et qu’elle n’avait été victime d’aucun accident.

La fausse information avait circulé sur plusieurs comptes de réseaux sociaux avant d’être reprise par des internautes inquiets. Ruth Kadiri a expliqué avoir découvert plusieurs pages diffusant des contenus affirmant qu’un drame lui était arrivé.

Plutôt que d’engager les auteurs de ces publications ou de contribuer à leur visibilité, la cinéaste a demandé à ses abonnés de signaler les comptes concernés aux plateformes. Elle a également appelé le public à ne pas relayer les annonces non vérifiées sur sa situation.

Plusieurs médias nigérians, dont Punch et Vanguard, ont confirmé la publication de la vidéo de démenti. Les deux titres rapportent que l’actrice a explicitement assuré n’avoir subi aucun accident et être en sécurité.

Une rumeur en pleine activité professionnelle

Ruth Kadiri poursuit actuellement ses activités de production et de diffusion de films, notamment sur ses plateformes numériques. Le démenti intervient alors qu’elle fait la promotion de nouveaux contenus liés à ses projets audiovisuels.

Actrice, scénariste, productrice et réalisatrice, Ruth Kadiri s’est imposée depuis les années 2000 comme l’un des visages connus de Nollywood. Elle a développé ces dernières années une importante audience en ligne autour de ses propres productions.

L’épisode rappelle la rapidité avec laquelle de fausses annonces de décès peuvent se propager sur les réseaux sociaux. Dans ce cas précis, la principale intéressée a elle-même apporté le démenti quelques heures après la circulation de la rumeur.