US Open 2026 : Ben Shelton balaie Tsitsipas et défiera Alcaraz

Ben Shelton s’est qualifié dimanche pour les quarts de finale de l’US Open 2026 en dominant Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4. L’Américain retrouvera le tenant du titre Carlos Alcaraz pour une place dans le dernier carré.

Ben Shelton s’est qualifié dimanche 6 septembre à New York pour les quarts de finale de l’US Open 2026, après une victoire nette 6-2, 6-3, 6-4 contre Stefanos Tsitsipas sur le court Arthur-Ashe. La tête de série numéro 8 affrontera désormais le tenant du titre Carlos Alcaraz.

L’Américain de 23 ans a imposé sa puissance dès l’entame, bouclant le premier set en 31 minutes. Reuters décrit une prestation maîtrisée, construite autour d’un service solide, de prises de balle agressives et d’une pression constante sur le Grec.

Shelton n’a laissé à Tsitsipas que peu d’occasions de renverser la rencontre. Ce succès prolonge un parcours qui l’avait déjà vu écarter Denis Shapovalov au tour précédent et renforce les espoirs américains de voir un joueur du pays décrocher un titre majeur masculin, une première depuis Andy Roddick à l’US Open 2003.

Son prochain adversaire arrive lui aussi en confiance. Carlos Alcaraz a battu Tommy Paul 6-4, 6-3, 6-4 pour rejoindre les quarts de finale, selon le site officiel de l’US Open. L’Espagnol, revenu à la compétition après plusieurs mois d’absence, défend son titre à Flushing Meadows.

Un choc Shelton-Alcaraz en quarts

Le duel promet une opposition de styles et de puissance entre deux joueurs capables d’accélérer très tôt dans l’échange. Shelton a reconnu après son succès la difficulté du défi face à Alcaraz, qu’il considère comme l’un des joueurs les plus difficiles à contenir lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

Une qualification pour les demi-finales replacerait Shelton dans le dernier carré de l’US Open, trois ans après sa première apparition à ce stade à New York. Pour y parvenir, il devra faire tomber le champion en titre dans l’une des affiches majeures des quarts de finale masculins.