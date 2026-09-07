Bitcoin : Liquid Network suspend son réseau après un retrait de 320 M$

Liquid Network a suspendu les nouvelles transactions après le retrait d’environ 4 000 bitcoins, soit près de 320 millions de dollars, depuis son portefeuille de fédération. Les auteurs se présentent comme des « white hats », une qualification qui reste à confirmer.

Liquid Network, une infrastructure de paiement et de règlement adossée au Bitcoin, a suspendu son réseau après un incident de sécurité ayant entraîné le retrait d’environ 4 000 bitcoins, évalués à près de 320 millions de dollars. L’opération, signalée dimanche 6 septembre 2026, a vidé l’essentiel du portefeuille de la fédération qui détenait environ 4 200 BTC.

Le réseau a indiqué que les personnes à l’origine du retrait se présentaient comme des « white hats », c’est-à-dire des pirates affirmant agir pour identifier ou neutraliser une faille plutôt que pour voler définitivement des fonds. Liquid Network n’a toutefois pas confirmé leur identité ni garanti le retour des bitcoins.

Selon les informations communiquées par le réseau, les fonds ont été retirés par l’intermédiaire de SideSwap et de son mécanisme d’autorisation de sortie. Liquid affirme que la clé utilisée dans ce processus n’a pas été compromise, pas plus que les autres clés de la fédération.

Dans l’attente d’un correctif et d’une clarification complète sur la faille exploitée, les nœuds de pont ont été désactivés et aucune nouvelle transaction ne peut être soumise. Plusieurs plateformes d’échange ont également suspendu les dépôts et retraits de L-BTC, la représentation du bitcoin utilisée sur Liquid.

Près de 95 % des réserves concernées

Le retrait représente environ 95 % des bitcoins détenus dans le portefeuille de fédération avant l’incident, ce qui donne à l’affaire une ampleur exceptionnelle pour une infrastructure de seconde couche liée au Bitcoin. Liquid est exploité par une fédération d’acteurs du secteur et a été développé par Blockstream pour permettre des transferts plus rapides et l’émission d’actifs numériques.

Le réseau a précisé que les autres actifs émis sur Liquid, dont certains stablecoins et actifs tokenisés, n’étaient pas directement touchés par le retrait. Les portefeuilles utilisateurs peuvent néanmoins subir les conséquences de la suspension temporaire des opérations.

Blockstream et les membres de la fédération disent travailler à rétablir le fonctionnement normal du réseau et à établir un canal de communication avec les auteurs présumés du retrait. À ce stade, le mécanisme exact ayant permis l’opération n’a pas été rendu public.