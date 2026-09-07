L’armée israélienne ordonne l’évacuation d’une localité du sud du Liban avant des frappes

L’armée israélienne a exigé l’évacuation d’un secteur du sud du Liban avant des frappes visées contre le Hezbollah, un nouvel épisode dans une trêve fragile depuis fin 2024.

L’armée israélienne a ordonné, lundi 7 septembre 2026, l’évacuation d’un secteur de la localité de Deir Ez-Zahrani, dans le sud du Liban, avant de mener des frappes contre une installation attribuée au Hezbollah, selon un avis diffusé en arabe sur la messagerie Telegram par les forces israéliennes. L’ordre intervient dans un climat de tensions persistantes entre Israël et le mouvement pro-iranien, près de deux ans après l’entrée en vigueur d’une trêve fragile entre les deux camps.

Selon l’armée israélienne, cet avis d’évacuation fait suite au « lancement d’un drone explosif » par le Hezbollah en direction de ses forces. Elle a averti vouloir « cibler » en représailles un local qu’elle attribue à l’organisation chiite libanaise.

La chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar, a par la suite fait état d’un raid aérien israélien contre Deir Ez-Zahrani, confirmant qu’une frappe avait bien eu lieu après la diffusion de l’avis d’évacuation. Aucune source n’a fait état de victimes dans l’immédiat.

Selon des médias régionaux, il s’agissait du premier avis d’évacuation émis par l’armée israélienne au Liban depuis un mois. Un second avis, distinct, a également visé des riverains du secteur d’Arab Salim, plus à l’est, dans le sud du pays.

Une trêve sous tension depuis fin 2024

Un cessez-le-feu conclu fin novembre 2024 a mis fin à plusieurs mois d’affrontements ouverts entre l’armée israélienne et le Hezbollah, déclenchés dans le sillage de la guerre à Gaza. Depuis son entrée en vigueur, Israël a toutefois multiplié les frappes contre des cibles présentées comme liées au Hezbollah dans le sud du Liban, affirmant vouloir empêcher toute reconstitution des capacités militaires du mouvement. Deir Ez-Zahrani, localité située à environ 75 kilomètres de Beyrouth, se trouve dans cette zone régulièrement visée depuis la fin des hostilités ouvertes.

Le Hezbollah dénonce de son côté des violations répétées de la trêve par Israël. Les avis d’évacuation, comme celui diffusé ce lundi, précèdent désormais systématiquement les frappes annoncées par l’armée israélienne dans la zone.