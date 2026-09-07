Saudi Pro League : Ilenikhena s’offre un doublé, Al-Ittihad bat Al-Nassr

George Ilenikhena a inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 d’Al-Ittihad face à Al-Nassr, infligeant à l’équipe de Cristiano Ronaldo sa première défaite de la saison en Saudi Pro League.

George Ilenikhena a signé un doublé lors de la victoire 2-1 d’Al-Ittihad contre Al-Nassr en Saudi Pro League, offrant au club de Djeddah un succès de prestige face à l’équipe de Cristiano Ronaldo. Le jeune attaquant a frappé à deux reprises dans les 22 premières minutes du match.

Ilenikhena a ouvert le score dès la 4e minute, avant de doubler la mise à la 22e sur une passe de Houssem Aouar. Al-Nassr a réduit l’écart à la 36e minute grâce à Ângelo Gabriel, au terme d’une action initiée par Cristiano Ronaldo.

Malgré une nette poussée d’Al-Nassr en seconde période, Al-Ittihad a résisté, aidé par plusieurs arrêts décisifs du gardien Predrag Rajković. La Saudi Press Agency a confirmé le succès 2-1 des locaux lors de cette cinquième journée.

Cette défaite est la première d’Al-Nassr en championnat cette saison. Elle laisse le club de Cristiano Ronaldo derrière Al-Hilal au classement, tandis qu’Al-Ittihad reste au contact du groupe de tête.

Ilenikhena s’impose dans l’attaque d’Al-Ittihad

Arrivé en Arabie saoudite après son passage à Monaco, George Ilenikhena confirme son bon début de saison. Son doublé contre Al-Nassr intervient après plusieurs prestations déjà remarquées et renforce sa concurrence avec les autres attaquants du club.

Né à Lagos et formé en France, l’attaquant de 20 ans attire une attention croissante dans le championnat saoudien. Face à une formation d’Al-Nassr emmenée par Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et João Félix, il a été le joueur le plus décisif de la rencontre.