Burkina Faso : 260 000 $ d’amendes générés par la vidéo verbalisation en un mois

En un mois de vidéo-verbalisation à Ouagadougou, près de 20 000 infractions ont été relevées et l’accidentalité routière a nettement reculé, selon le premier bilan officiel présenté début septembre par l’Onaser.

Le dispositif de vidéo-verbalisation, entré en vigueur le 1er août 2026 à Ouagadougou, a permis de relever 19 910 infractions au code de la route en un mois, générant 146,559 millions de francs CFA d’amendes, soit environ 260 000 dollars, tout en faisant reculer les accidents de 13% et les décès routiers de plus de 30% entre juillet et août, selon un bilan présenté le 4 septembre par l’Office national de la sécurité routière (Onaser).

Ces chiffres, portant sur la période du 1er au 31 août, ont été détaillés par le commissaire Apollinaire Kafando, directeur des études et de l’analyse statistique à l’Onaser. Le défaut de port de la ceinture de sécurité représente à lui seul 71,31% des infractions relevées, devant les excès de vitesse (15,36%), le franchissement des feux de signalisation (12,26%) et l’usage du téléphone au volant (1,07%).

« Grâce à ces mesures, des vies ont été sauvées en seulement un mois. De nombreuses familles n’ont pas eu à pleurer la perte d’un proche ce mois-ci », a déclaré le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, lors de la présentation de ce premier bilan.

Le dispositif, qui combine caméras de surveillance installées sur plusieurs axes de la capitale et obligation du port du casque pour les deux-roues, a été introduit pour automatiser le contrôle des infractions routières face à leur persistance.

Un taux de recouvrement encore limité

Sur les 146,559 millions de FCFA d’amendes générées, seuls 16,010 millions de FCFA avaient été effectivement recouvrés au moment de la présentation du bilan, selon les chiffres de l’Onaser, soit un peu plus de 10% du montant total dû.

Pour améliorer ce taux de recouvrement, les autorités ont mobilisé la Brigade de recherche et d’intervention contre l’incivisme routier (Bricir), chargée de renforcer le suivi des contrevenants identifiés par la vidéo-verbalisation.