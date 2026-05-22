Real Madrid: Oliseh doute de la longévité de Mourinho

Alors que José Mourinho est annoncé proche d’un retour au Real Madrid, Sunday Oliseh a exprimé ses réserves sur la capacité du technicien portugais à s’inscrire durablement dans le projet madrilène. L’ancien international nigérian estime que le célèbre « syndrome de la troisième année », déjà observé dans plusieurs clubs européens, pourrait rapidement ressurgir.

Sunday Oliseh s’est montré sceptique quant à la capacité de José Mourinho à s’inscrire dans la durée au Real Madrid. Selon plusieurs informations, le technicien portugais s’apprête à effectuer son retour sur le banc madrilène à l’issue de la saison. Actuellement à la tête de SL Benfica, Mourinho devrait rejoindre le géant espagnol cet été dans le cadre d’un contrat de trois ans. Mais pour Sunday Oliseh, l’ancien entraîneur de Manchester United ne parvient généralement pas à maintenir une dynamique positive au-delà de sa troisième saison dans un même club.

Interrogé par Soccernet, l’ex-milieu des Super Eagles a évoqué ce qu’il considère comme le « syndrome de la troisième année » chez Mourinho. « Malheureusement, il y a toujours ce syndrome de la troisième année, comme à Manchester United ou à Tottenham. Mourinho a besoin d’ennemis extérieurs pour réussir, et lorsqu’il n’en trouve pas, il finit souvent par créer des tensions en interne », a estimé Oliseh. José Mourinho avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, remportant notamment une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne durant son premier passage dans la capitale espagnole.





