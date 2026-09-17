Nigeria : Osimhen convoqué malgré sa blessure, sa présence reste incertaine

Victor Osimhen a reçu une convocation pour les deux premiers matches du Nigeria en éliminatoires de la CAN 2027, mais sa blessure à l’adducteur droit entretient le doute sur sa disponibilité.

Victor Osimhen a reçu une convocation pour les deux premiers matches du Nigeria en éliminatoires de la CAN 2027, contre Madagascar le 25 septembre puis la Guinée-Bissau quatre jours plus tard. L’attaquant de Galatasaray se remet toutefois d’une blessure à l’adducteur droit et sa présence sur le terrain reste incertaine.

Selon The Punch et Soccernet Nigeria, qui rapportent les informations du journaliste turc Ali Naci Küçük, Galatasaray a reçu l’invitation formelle adressée au buteur des Super Eagles. Cette convocation maintient Osimhen dans les plans d’Eric Chelle, sans constituer pour autant un feu vert médical.

Le club turc avait confirmé le 5 septembre qu’Osimhen souffrait d’une douleur et d’une élongation au niveau de l’adducteur droit, avec un traitement déjà engagé et des examens complémentaires programmés. La veille, le Nigérian avait ouvert le score à la 16e minute lors de la victoire 3-2 contre Istanbul Başakşehir avant de quitter la pelouse à la 33e minute.

La situation du joueur reste donc suivie à quelques jours du rassemblement. Aucune communication officielle de la Fédération nigériane ou de Galatasaray ne confirme encore qu’il pourra disputer les deux rencontres, et sa disponibilité dépendra de l’évolution de sa récupération.

La Fédération nigériane a fixé l’ouverture de la campagne contre Madagascar au vendredi 25 septembre à Uyo. Le déplacement face à la Guinée-Bissau est prévu le mardi 29 septembre. Cette séquence ouvre une nouvelle campagne continentale après l’absence du Nigeria au Mondial 2026, une élimination qu’Osimhen avait qualifiée de « grande déception » en juin.

À 27 ans, Osimhen compte 35 buts avec les Super Eagles, soit deux de moins que Rashidi Yekini, meilleur buteur de l’histoire de la sélection nigériane avec 37 réalisations.