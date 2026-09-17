Afrique du Sud : Técnicas Reunidas concevra l’usine d’un million de tonnes d’ammoniac vert

Le contrat d’ingénierie couvre une unité à Coega capable de produire environ un million de tonnes d’ammoniac vert par an, avec un investissement projeté de 1,8 milliard de dollars.

Hive Hydrogen South Africa a confié à Técnicas Reunidas la conception de l’usine d’ammoniac vert prévue à Coega, dans la province sud-africaine du Cap-Oriental. L’installation doit produire environ un million de tonnes par an pour le marché local et l’exportation.

Le contrat de conception d’ingénierie, dit FEED, a été annoncé à l’occasion de l’Africa Green Hydrogen Summit au Cap. Il porte sur la future unité de production implantée dans la zone économique spéciale de Coega, près du port de Ngqura, dans la baie Nelson Mandela.

Hive Hydrogen South Africa estime à 1,8 milliard de dollars l’investissement projeté pour l’usine de production d’ammoniac vert. Le périmètre confié à Técnicas Reunidas comprend les électrolyseurs destinés à produire l’hydrogène, les unités de séparation de l’air, la boucle de synthèse de l’ammoniac, une installation de dessalement et des capacités de stockage supérieures à 100 000 tonnes.

Des conduites reliant l’unité au port de Ngqura ainsi que plusieurs installations auxiliaires sont également intégrées aux études. L’électricité renouvelable nécessaire au projet relève d’un chantier distinct et n’est pas comprise dans ce contrat de conception.

À l’issue des études, Técnicas Reunidas pourrait conserver le marché pour l’ingénierie, les achats et la construction de l’unité de production. L’attribution du contrat EPC reste soumise aux résultats techniques et commerciaux, aux autorisations, au financement et à une décision finale d’investissement, qui n’avait pas encore été prise au 16 septembre.