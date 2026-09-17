Rentrée au Bénin : garder le téléphone rangé aide à préserver l’attention en classe

La rentrée remet le smartphone au centre des discussions familiales. Le Bénin l’encadre depuis plusieurs années, et les données de l’UNESCO documentent son effet sur la concentration et les apprentissages.

Au Bénin, le téléphone portable n’a pas carte blanche en classe. Alors que la rentrée 2026-2027 a commencé le 14 septembre, les règles sur son usage reprennent une actualité très concrète pour les familles, au moment où le smartphone accompagne de plus en plus d’adolescents jusque dans leur journée scolaire.

Une note circulaire du 3 janvier 2018 avait formellement interdit l’usage du téléphone dans les établissements scolaires par les élèves et pendant les heures de cours par les enseignants. Le texte prévoyait des sanctions administratives en cas de non-respect. Huit ans plus tard, Matin Libre relevait encore le 16 septembre que l’usage du téléphone pendant les cours reste encadré au Bénin.

Le sujet ne se résume pourtant plus à opposer téléphone et école. Un smartphone peut servir à consulter une ressource ou à effectuer une recherche lorsqu’un enseignant l’autorise. Hors de ce cadre, notifications, messageries, jeux et réseaux sociaux font entrer dans la salle de classe une concurrence permanente pour l’attention.

Cette préoccupation dépasse largement le Bénin. En mars 2026, le Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO recensait 114 systèmes éducatifs ayant adopté une interdiction nationale des téléphones à l’école, soit 58 % des pays suivis. Ils n’étaient que 24 % en juin 2023.

Les données disponibles expliquent cette accélération. Une méta-analyse couvrant 14 pays et tous les niveaux d’enseignement relève un effet négatif de la présence du smartphone sur les performances scolaires. D’autres travaux cités par l’UNESCO indiquent qu’après une distraction, un élève peut mettre jusqu’à vingt minutes à retrouver pleinement sa concentration.

Les restrictions ne produisent pas partout les mêmes effets, mais l’UNESCO signale des gains de performance après des limitations du smartphone en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, particulièrement chez les élèves les moins performants.