Carabao Cup : doublé d’Abraham, Aston Villa élimine Coventry 3-1

Tammy Abraham a inscrit ses deux premiers buts de la saison lors du succès 3-1 d’Aston Villa à Coventry, qualifiant les Villans pour un huitième contre Bournemouth.

Aston Villa s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup en s’imposant 3-1 sur le terrain de Coventry City, mercredi 16 septembre. Tammy Abraham a signé un doublé, ses deux premiers buts de la saison, pour porter les Villans vers le tour suivant.

L’attaquant anglais a ouvert le score dès la 7e minute après avoir été lancé dans la profondeur par George Hemmings. Coventry a égalisé à la 27e sur un coup franc de Victor Torp, avant que Ross Barkley ne redonne l’avantage à Villa d’une tête sur corner à la 40e.

Abraham a définitivement creusé l’écart à la 59e minute en reprenant de près un nouveau ballon venu d’un corner. Aston Villa, qui avait connu un début de saison difficile sur le plan offensif, a ainsi trouvé trois fois le chemin des filets dans la même rencontre.

Le doublé marque le déblocage personnel de l’ancien attaquant de Chelsea, resté à Aston Villa malgré des possibilités de départ avant la fermeture du mercato. Unai Emery avait procédé à sept changements dans son onze de départ pour cette rencontre.

Le tirage du quatrième tour a désigné Bournemouth comme prochain adversaire d’Aston Villa. Les Villans joueront cette nouvelle rencontre à l’extérieur.

Le quatrième tour est programmé dans la semaine du 26 octobre. Coventry, battu pour la cinquième fois en six matches toutes compétitions confondues, se déplacera samedi à Nottingham Forest en Premier League.