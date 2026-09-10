Ligue des champions CAF: les Rangers débarquent à Lomé pour défier l’AS SOBEMAP

Les Rangers d’Enugu ont posé leurs valises à Lomé, où ils disputeront vendredi le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF face au SOBEMAP FC. Après le nul concédé à l’aller, le club nigérian devra s’imposer pour poursuivre son parcours continental.

Les Rangers d’Enugu sont arrivés à Lomé mercredi soir, à deux jours de leur rendez-vous décisif face au SOBEMAP FC. Les champions en titre de la Nigeria Premier Football League (NPFL) affronteront le représentant béninois vendredi 11 septembre au stade de Kégué. Le match aller, disputé le week-end dernier à Abeokuta, s’était soldé par un score de parité (1-1). Un résultat qui laisse les deux équipes en course avant cette seconde manche, mais qui place les Rangers dans l’obligation de viser la victoire pour accéder au tour suivant.

Le club d’Enugu entend donc profiter de son expérience sur la scène africaine pour faire la différence à Lomé. De son côté, le SOBEMAP FC pourra compter sur l’appui du public pour tenter de décrocher sa qualification. L’autre représentant du Nigeria dans cette compétition, Rivers United, sera également en action. Le club nigérian croisera le fer avec le San Pedro FC de Côte d’Ivoire dans le cadre du premier tour préliminaire.