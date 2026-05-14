Mondial 2026 : convoqué malgré sa blessure, Mbappé promet de « rendre fiers » les Français

Kylian Mbappé a salué sa convocation pour la Coupe du monde 2026, son troisième Mondial avec l’équipe de France, malgré une blessure à la cuisse gauche contractée avec le Real Madrid. Le capitaine des Bleus, retenu par Didier Deschamps pour son dernier tournoi à la tête de la sélection, espère être rétabli avant l’entrée en lice face au Sénégal.

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« Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. » Kylian Mbappé a publié ces mots sur le réseau X jeudi 14 mai, quelques minutes après l’annonce par Didier Deschamps de sa convocation pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La réaction du capitaine des Bleus intervient dans un contexte singulier : le Real Madrid avait confirmé le 27 avril une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche de l’attaquant, sans préciser de durée d’indisponibilité. Mbappé n’avait pas participé au Clásico contre le FC Barcelone le 11 mai, sa disponibilité pour les derniers matchs de saison avec le club madrilène restant incertaine au moment de l’annonce. Deschamps a fait le choix de le retenir, estimant selon son entourage que la période de récupération à venir lui permettrait d’arriver en forme pour le tournoi.

Mbappé, 27 ans, dispute sa troisième Coupe du monde après celles de Russie en 2018, où il avait été sacré champion du monde à 19 ans, et du Qatar en 2022, où il avait terminé meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations malgré la défaite en finale face à l’Argentine aux tirs au but. Cette édition 2026 sera la dernière sous la conduite de Didier Deschamps, qui a annoncé le 8 janvier 2025 qu’il quitterait son poste à l’issue de la compétition, au terme de quatorze ans à la tête des Bleus. « J’ai fait mon temps, avec la même envie, la même passion. 2026, c’est très bien », avait-il déclaré sur TF1.

Mbappé a inscrit 40 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid avant sa blessure, faisant de lui le meilleur buteur du club cette saison.

Un groupe I et une entrée en lice face au Sénégal

La France, classée première nation mondiale par la FIFA, est placée dans le groupe I avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Elle ouvrira son tournoi face au Sénégal le mardi 16 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, en banlieue de New York, à 15 heures, heure locale (21 heures, heure française). Ce stade de 82 500 places accueillera également la finale du tournoi le 19 juillet.

Les Bleus se retrouveront à Clairefontaine à partir du 29 mai avant deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire le 4 juin à Nantes et l’Irlande du Nord le 8 juin à Lille.