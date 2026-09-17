Matthew Lillard regrette Scream 7 après l’éviction de Melissa Barrera

L’acteur reconnaît qu’il aurait dû refuser de reprendre Stu Macher après le renvoi de Melissa Barrera, lié à ses prises de position sur Gaza.

Matthew Lillard porte désormais un regard sévère sur son retour dans Scream 7. L’acteur estime qu’il n’a pas suffisamment mesuré la portée de sa décision après l’éviction de Melissa Barrera.

Lors d’une séance de questions-réponses organisée mardi pour les 30 ans de Scream, Matthew Lillard a expliqué qu’il se sentait « honteux » d’avoir accepté de reprendre le rôle de Stu Macher. Dans une vidéo enregistrée par une spectatrice, il reconnaît ne pas avoir pensé, sur le moment, au parcours de Melissa Barrera et aux circonstances de son départ.

« J’ai tout gâché. Je suis du mauvais côté de l’histoire », a-t-il déclaré, tout en précisant qu’il restait heureux d’avoir participé au film. Selon lui, son retour dans la franchise n’était peut-être toutefois « pas la meilleure idée ». Ses propos ont été rapportés mercredi 16 septembre par Entertainment Weekly, Variety et TMZ.

Melissa Barrera avait été écartée de Scream 7 en novembre 2023 après des publications pro-palestiniennes dans lesquelles elle critiquait les actions d’Israël dans la guerre à Gaza. Spyglass Media Group avait alors invoqué sa politique de « tolérance zéro » envers l’antisémitisme et l’incitation à la haine. L’actrice avait, de son côté, condamné l’antisémitisme et défendu son droit à s’exprimer.

Matthew Lillard affirme aujourd’hui que le milieu du cinéma aurait dû soutenir davantage sa consœur. Il juge que Barrera était « du bon côté de l’histoire » et dit regretter de ne pas avoir lui-même réagi autrement lorsque l’occasion de revenir dans la saga lui a été proposée.

Sorti en février 2026, Scream 7 a recentré son intrigue sur Sidney Prescott, incarnée par Neve Campbell, après le départ de Barrera et celui de Jenna Ortega. Lillard y a retrouvé Stu Macher, personnage qu’il jouait dans le film original de 1996.