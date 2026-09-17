Europa League : Lyon bat Anderlecht 2-1 après deux buts en 22 minutes

L’Olympique Lyonnais a lancé sa campagne européenne par un succès 2-1 à Bruxelles, avec Noah Nartey et Keito Nakamura buteurs dans les 22 premières minutes.

L’Olympique Lyonnais s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Anderlecht, mercredi 16 septembre à Bruxelles, pour son entrée en Ligue Europa. Les Rhodaniens ont construit leur succès en marquant deux fois dans les 22 premières minutes avant de résister au retour belge.

Noah Nartey a ouvert le score dès la 8e minute d’une frappe placée. Keito Nakamura a doublé la mise à la 22e, sur une tentative déviée qui a trompé le gardien d’Anderlecht, selon le compte rendu de l’UEFA.

Anderlecht a réduit l’écart à la 61e minute par Mihajlo Cvetković, de la tête sur un centre d’Ali Maamar. Le club belge a ensuite poussé pour égaliser, mais Lyon a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Le succès offre trois points à l’OL dès la première journée de la phase de ligue. Pour Nartey, ce but prolonge un début de saison efficace : le milieu danois avait déjà marqué contre Toulouse et trouvait encore le chemin des filets pour sa deuxième titularisation de la saison.

Lyon recevra Crystal Palace le 15 octobre pour sa deuxième sortie européenne. Anderlecht se déplacera le même jour sur le terrain du Dinamo Zagreb, selon le calendrier publié par l’UEFA.