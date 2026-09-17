Campeones Cup : Messi atteint 100 buts, Inter Miami gagne 2-0

Lionel Messi a inscrit son 100e but avec Inter Miami et offert la passe décisive du 2-0 contre Cruz Azul, synonyme de première Campeones Cup pour le club floridien.

Inter Miami a remporté la Campeones Cup en battant Cruz Azul 2-0, mercredi 16 septembre au Nu Stadium de Miami. Lionel Messi a ouvert le score à la 24e minute d’une tête sur un centre de Luis Suárez, inscrivant son 100e but avec le club floridien.

L’Argentin a ensuite délivré le corner repris de la tête par Casemiro à la 81e minute pour le 2-0. Ce succès offre à Inter Miami sa première Campeones Cup, compétition qui oppose chaque année le champion de MLS au vainqueur mexicain du Campeón de Campeones.

Messi atteint la barre des 100 buts en 115 matches toutes compétitions confondues avec Inter Miami. Le club détaille 11 buts en 2023, 23 en 2024, 43 en 2025 et déjà 23 en 2026. La Major League Soccer présente par ailleurs cette Campeones Cup comme le 48e trophée de la carrière de l’Argentin.

Le symbole est renforcé par l’identité de l’adversaire. Messi avait inscrit son tout premier but avec Inter Miami contre Cruz Azul, en juillet 2023, sur un coup franc dans le temps additionnel qui avait donné une victoire 2-1 aux Floridiens en Leagues Cup. Trois ans plus tard, il a de nouveau marqué contre le club mexicain pour franchir le cap des 100 réalisations.

La finale constituait également le premier match à enjeu pour Cristian « Kily » González à la tête d’Inter Miami. Nommé cette semaine, l’ancien international argentin a débuté par un trophée face à un Cruz Azul arrivé à Miami en qualité de champion du Campeón de Campeones.

Cruz Azul a résisté jusqu’à la fin de la première période après l’ouverture du score de Messi, mais n’a pas trouvé l’égalisation. Inter Miami a sécurisé son avantage dans les dernières minutes lorsque Messi a trouvé Casemiro sur corner pour le 2-0.

Inter Miami doit retrouver la MLS dimanche face au San Diego FC au Nu Stadium. Le club aborde cette rencontre à la deuxième place de la Conférence Est.