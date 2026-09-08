Nigeria : des obligations d’épargne à 15,12 %, souscription ouverte jusqu’au 11 septembre

Le Debt Management Office du Nigeria ouvre jusqu’au 11 septembre une nouvelle offre d’obligations d’épargne fédérales, avec des taux annuels de 14,12 % sur deux ans et 15,12 % sur trois ans.

Le Nigeria a ouvert lundi 7 septembre 2026 une nouvelle souscription à ses obligations d’épargne fédérales, avec des taux annuels de 14,12 % sur deux ans et de 15,12 % sur trois ans. L’offre, pilotée par le Debt Management Office (DMO) pour le compte du gouvernement fédéral, restera accessible jusqu’au vendredi 11 septembre.

Selon la circulaire officielle du DMO, le premier titre arrivera à échéance le 16 septembre 2028 et servira un coupon annuel de 14,12 %. Le second, à trois ans, arrivera à maturité le 16 septembre 2029 avec un taux annuel de 15,12 %.

Les obligations sont proposées à 1 000 nairas l’unité, avec une souscription minimale de 5 000 nairas. Les investisseurs peuvent ensuite souscrire par multiples de 1 000 nairas, dans la limite de 50 millions de nairas par investisseur pour cette offre.

Le règlement est prévu le 16 septembre. Les intérêts seront versés chaque trimestre, les 16 décembre, 16 mars, 16 juin et 16 septembre, tandis que le capital sera remboursé en une seule fois à l’échéance du titre concerné.

Une offre destinée aux investisseurs de détail

Le FGN Savings Bond est conçu comme un instrument d’épargne accessible aux particuliers. Le DMO précise que les titres sont garantis par le gouvernement fédéral du Nigeria et qu’ils sont cotés sur le Nigerian Exchange, ce qui les distingue d’un simple produit d’épargne bancaire.

La nouvelle émission intervient après une offre d’août 2026 qui proposait des rendements légèrement inférieurs. D’après Nairametrics, le DMO avait levé 5,86 milliards de nairas via les obligations d’épargne du mois d’août, contre 6,19 milliards de nairas en juillet.

La hausse des coupons en septembre place le rendement maximal à 15,12 % par an. Elle intervient dans un contexte où Abuja continue de mobiliser le marché intérieur pour financer ses besoins budgétaires et refinancer une partie de ses échéances, tout en cherchant à élargir la base des investisseurs domestiques.

Clôture vendredi, règlement le 16 septembre

Les investisseurs intéressés doivent passer par les sociétés de courtage désignées comme agents de distribution par le DMO. L’agence précise que les obligations peuvent notamment être détenues par des investisseurs de détail et qu’elles bénéficient du statut de titres publics au regard de la réglementation nigériane.

La fenêtre de souscription se ferme le vendredi 11 septembre, avant un règlement cinq jours plus tard. Les titres à deux et trois ans seront ensuite rémunérés selon les taux annoncés jusqu’à leur échéance respective de septembre 2028 et septembre 2029.