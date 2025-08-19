PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Nigeria: décès de l'ex-international béninois Razack Omotoyossi

Nigeria: décès de l’ex-international béninois Razack Omotoyossi

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Razack Omotoyossi
L'ancien international béninois, Razack Omotoyossi
- Publicité-

L’ancien international béninois Razack Omotoyossi est décédé dans la matinée de ce mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria. Selon un proche, le joueur de 39 ans, pourtant en bonne santé physique, a succombé après une série d’épreuves qui l’avaient profondément marqué.

L’ex-international béninois Razack Omotoyossi n’est plus. La mauvaise nouvelle a été confirmée par un ami du buteur emblématique relayé par Pepe Vilard sur sa page Facebook.

Selonle proche de Razack Omotoyossi, son décès est lié à un cumul de problèmes récents. Parmi ces drames figurent la perte de sa maison dans un incendie et le décès de sa sœur, survenus coup sur coup. Ces épreuves auraient fragilisé l’ancien attaquant de l’USS Kraké et de la sélection béninoise, où il s’était illustré comme meilleur buteur des Écureuils.

Une carrière marquée par des exploits et des épreuves

En juillet 2025, Razack Omotoyossi était apparu dans une vidéo devenue virale, sollicitant de l’aide après l’incendie qui avait ravagé sa demeure. L’appel du joueur, surnommé le « Toro de Pobè », avait suscité une vague d’émotion et de solidarité dans le monde sportif béninois et au-delà.

Né le 8 octobre 1985, Razack Omotoyossi a connu une carrière internationale remarquée. Attaquant puissant et redouté, il a porté haut les couleurs du Bénin, participant notamment à la Coupe d’Afrique des Nations et devenant l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection.

Sa combativité et son sens du but lui ont valu l’admiration des supporters, qui voyaient en lui un symbole de fierté nationale. Malgré ses succès sportifs, l’ancien joueur a traversé des moments difficiles après sa carrière professionnelle, entre précarité et drames personnels.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Abomey-Calavi: un prisonnier s’évade de la maison d’arrêt

Bénin

Bénin – Nigéria: des mémorandums signés pour renforcer l’intégration linguistique…

Bénin

Bénin: un puisatier décède dans un accident sur un chantier à Bohicon

Bénin

Bénin: report des audiences de la Cour constitutionnelle des 19 et 21 août 2025

Bénin

Accident de Glazoué: la compagnie STM exprime sa compassion et appelle à l’unité dans la prière

Bénin

Présidentielle 2026: Prudent Victor Topanou esquisse le profil du futur président du Bénin

Bénin

Bénin: les aspirants au métier d’enseignant appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Bénin

Borgou: plus de 570 kg de faux médicaments interceptés à Tchikandou

Bénin

Glazoué: l’UPR dément les accusations de débauchage portées par Jacques Ayadji

Bénin

Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l’apaisement et à la fraternité

VOIR TOUS LES FLASHS