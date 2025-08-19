Nigeria: décès de l’ex-international béninois Razack Omotoyossi

L’ancien international béninois Razack Omotoyossi est décédé dans la matinée de ce mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria. Selon un proche, le joueur de 39 ans, pourtant en bonne santé physique, a succombé après une série d’épreuves qui l’avaient profondément marqué.

L’ex-international béninois Razack Omotoyossi n’est plus. La mauvaise nouvelle a été confirmée par un ami du buteur emblématique relayé par Pepe Vilard sur sa page Facebook.

Selonle proche de Razack Omotoyossi, son décès est lié à un cumul de problèmes récents. Parmi ces drames figurent la perte de sa maison dans un incendie et le décès de sa sœur, survenus coup sur coup. Ces épreuves auraient fragilisé l’ancien attaquant de l’USS Kraké et de la sélection béninoise, où il s’était illustré comme meilleur buteur des Écureuils.

Une carrière marquée par des exploits et des épreuves

En juillet 2025, Razack Omotoyossi était apparu dans une vidéo devenue virale, sollicitant de l’aide après l’incendie qui avait ravagé sa demeure. L’appel du joueur, surnommé le « Toro de Pobè », avait suscité une vague d’émotion et de solidarité dans le monde sportif béninois et au-delà.

Né le 8 octobre 1985, Razack Omotoyossi a connu une carrière internationale remarquée. Attaquant puissant et redouté, il a porté haut les couleurs du Bénin, participant notamment à la Coupe d’Afrique des Nations et devenant l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection.

Sa combativité et son sens du but lui ont valu l’admiration des supporters, qui voyaient en lui un symbole de fierté nationale. Malgré ses succès sportifs, l’ancien joueur a traversé des moments difficiles après sa carrière professionnelle, entre précarité et drames personnels.