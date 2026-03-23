Niger : réunion d’experts à Niamey pour préparer la 2e session de la Commission mixte de Coopération – Le Sahel

À la veille de la deuxième session de la Commission mixte Nigéro‑Algérienne de Coopération, une réunion préparatoire s’est tenue dimanche à Niamey, rassemblant des experts des deux pays pour examiner les modalités concrètes d’un renforcement des liens bilatéraux sur les plans économique, commercial, financier, ainsi que militaire et sécuritaire, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires.

La séance a été présidée côté nigérien par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’étranger, Souleymane Issakou. Côté algérien, la délégation comprenait Boualem Chebihi, directeur général en charge de l’Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines. Des équipes techniques des deux ministères ont pris part aux travaux.

Durant la journée, les experts ont passé en revue l’état actuel de la coopération bilatérale et les perspectives de son approfondissement, en insistant sur la nécessité d’articuler les volets économique et sécuritaire afin d’assurer une approche intégrée face aux menaces qui affectent la bande sahélo‑saharienne.

Axes examinés et interventions des représentants officiels

Sur le plan économique et commercial, les discussions ont porté sur la facilitation des échanges, le renforcement des relations commerciales transfrontalières et la concrétisation de projets structurants susceptibles d’avoir un impact direct sur les populations, en particulier dans les zones frontalières. Les participants ont plaidé pour accélérer la mise en œuvre de projets identifiés et pour explorer de nouveaux secteurs porteurs de croissance commune.

Le volet financier a fait l’objet d’analyses destinées à encourager des mécanismes de financement adaptés aux projets bilatéraux et à améliorer la coordination entre les institutions nigériennes et algériennes chargées du suivi des engagements. Les experts ont évalué les cadres existants afin d’identifier les leviers susceptibles de favoriser l’investissement mutuel.

La dimension militaire et sécuritaire a été également débattue, avec un accent sur la nécessité de mutualiser moyens et expériences pour lutter contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière. Les échanges ont porté sur des coopérations opérationnelles et des mesures de coordination destinées à renforcer la sécurité le long des axes vulnérables de la région sahélo‑saharienne.

À l’ouverture des travaux, Souleymane Issakou a appelé les membres des délégations à un haut niveau d’assiduité et d’implication, rappelant que ces échanges interviennent alors que le Niger a opéré des réorientations diplomatiques et cherche à consolider des partenariats avec des États partageant des valeurs communes, citant en particulier l’Algérie. Il a présenté la session de Niamey comme un cadre de dialogue visant à consolider des relations fondées sur le respect mutuel et la coopération constructive.

Boualem Chebihi a, pour sa part, souligné les liens historiques et fraternels entre les deux pays et a insisté sur la nécessité d’articuler des priorités claires, de consolider les acquis et d’étendre la coopération à de nouveaux domaines. Il a mis en relief l’importance d’une coopération alliant sécurité et développement, en veillant au respect de la souveraineté de chaque État.