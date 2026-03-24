Niger et Algérie : deuxième session de la Grande Commission mixte à Niamey dédiée aux grands projets communs

Les travaux de la deuxième session de la Grande Commission mixte Nigéro‑Algérienne de Coopération ont débuté le lundi 23 mars à Niamey, co-présidés par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine et son homologue algérien Sifi Ghrieb, avec pour objectif de concrétiser plusieurs grands projets communs dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, les transports, la santé, l’agriculture et la formation professionnelle.

La réunion, qui intervient juste après une session préparatoire d’experts, a été présentée comme une étape opérationnelle destinée à traduire en réalisations concrètes les engagements pris lors de la visite du Président Tiani en Algérie. À l’ouverture des travaux, Ali Mahaman Lamine Zeine a rappelé que les chefs d’État des deux pays avaient donné des instructions fermes pour accélérer la mise en œuvre des projets jugés prioritaires et répondre aux attentes des populations.

Le Premier ministre nigérien a cité une série de domaines prioritaires où la coopération bilatérale doit se renforcer : construction d’infrastructures, production d’énergie, hydrocarbures, transports, santé, développement agricole et formation technique et professionnelle. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer une feuille de route ambitieuse, issue d’échanges francs et approfondis entre les délégations, pour assurer la concrétisation rapide des engagements.

Axes prioritaires et instruments de coopération

Pour sa part, le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a souligné le caractère durable des relations entre Alger et Niamey, fondées selon lui sur la géographie et une vision partagée de l’avenir. Il a précisé que la session ne visait pas seulement à réaffirmer la solidarité politique, mais à donner à cette relation une dimension économique, humanitaire et de développement correspondant à son importance stratégique.

Dans son intervention, M. Ghrieb a décliné quatre piliers de responsabilité pour renforcer la coopération : consolider les acquis existants ; accélérer le rythme des grands projets d’infrastructures qui, selon lui, sont des « pierres angulaires » de l’intégration régionale ; élargir et approfondir les domaines de partenariat en explorant de nouvelles pistes ; et revitaliser le partenariat économique et commercial entre les deux pays.

Parmi les projets évoqués figurent la route transsaharienne, un projet de gazoduc et la dorsale de fibre optique, jugés déterminants pour la connectivité régionale et l’intégration des marchés. Les autorités ont également mis l’accent sur l’importance de développer les capacités locales via la formation technique et professionnelle pour accompagner la réalisation des chantiers envisagés.

Afin de favoriser les rapprochements entre opérateurs économiques, M. Sifi Ghrieb a rappelé la tenue d’un Forum économique Algérie‑Niger organisé en marge de la session, ainsi que la session du Conseil d’affaires, présentées comme des plateformes de dialogue direct entre chefs d’entreprise et acteurs économiques des deux pays. La tenue du Forum économique Algérie‑Niger et de la session du Conseil d’affaires a été évoquée en marge de la session