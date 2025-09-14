Népal : la nouvelle Première ministre promet de répondre aux revendications des manifestants

La nouvelle Première ministre du Népal, Sushila Karki, s’est engagée dimanche 14 septembre à répondre aux revendications des manifestants réclamant « la fin de la corruption » après les émeutes meurtrières du début de la semaine qui ont provoqué la démission de son prédécesseur, rapporte l’AFP. Ancienne présidente de la Cour suprême âgée de 73 ans, Mme Karki, en poste depuis le 12 septembre, a déclaré dans ses premières prises de parole publiques qu’il fallait « travailler en accord avec la pensée de la génération Z » et répondre à ses demandes de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance et d’égalité économique. Elle a ajouté que son gouvernement intérimaire « ne resterait pas ici un jour de plus que six mois », les prochaines élections étant prévues le 5 mars 2026, précise l’agence de presse.