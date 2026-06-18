Nawell Madani bouleversante dans la bande-annonce de Jusqu’au bout

Nawell MadaniNetflix le 8 juillet. L’artiste, révélée par le Jamel Comedy Club et connue pour ses one-woman-shows, y incarne une mère confrontée à la maladie grave de son enfant, un rôle radicalement différent de ses précédentes apparitions comiques.

Née et ayant grandi en Belgique, Nawell Madani a suivi des études de marketing avant d’intégrer une compagnie de danse puis de se tourner vers la comédie. Sa carrière s’est construite entre scène et écran : des spectacles à guichets fermés, un Globe de Cristal de la meilleure artiste de stand-up en 2015 pour C’est moi la plus belge, puis la série sociale Jusqu’ici tout va bien, saluée sur Netflix. Ces dernières années, elle a progressivement amorcé un virage dramatique qui se confirme avec ce nouveau long-métrage.

Jusqu’au bout est co-réalisé par Nawell Madani et Ludovic Colbeau-Justin. Le scénario est signé par Walid Afkir et Mohamed Benyekhlef, avec une idée originale développée par Nawell Madani et Pablo Mehler. Le film met également en scène Guillaume Gouix et Nicolas Briançon, qui incarnent respectivement l’ancien compagnon du personnage principal et le médecin accompagnant la famille.

Un rôle de mère au bord du gouffre

Dans Jusqu’au bout, Nawell Madani interprète Jada, une femme qui a tout sacrifié pour devenir mère. Après un long parcours de procréation impliquant un don d’embryon, son quotidien bascule lorsque son jeune fils est diagnostiqué d’une leucémie et nécessite une greffe. Le récit pose la question centrale de la recherche d’un donneur compatible et des conséquences sur une famille déjà fragilisée.

La bande-annonce montre une intensité dramatique marquée : Jada refuse de renoncer et entame une quête déterminée pour sauver son enfant, prête à repousser ses propres limites. Le film explore le désarroi parental, les enjeux médicaux liés aux greffes et les tensions relationnelles qui surgissent lorsque le temps et les ressources deviennent des facteurs cruciaux.

La prestation de Nawell Madani, loin des codes de l’humour, mise sur une interprétation grave et contenue. Son implication dépasse le jeu d’actrice : elle a participé à l’écriture du projet, ce qui atteste d’un investissement artistique global dans cette orientation dramatique. Guillaume Gouix et Nicolas Briançon complètent la distribution en apportant des rôles aux prises avec les dilemmes éthiques et émotionnels du récit.

Sur le plan personnel, Nawell Madani partage sa vie avec Djebril Zonga ; le couple a accueilli une fille, Lou, en 2021, après un parcours de parentalité difficile. Entre scène et écrans, elle continue de mener plusieurs projets : son one-woman-show Tout court, sorti en 2024, a confirmé que la scène reste un terrain d’expression majeur pour elle.

La bande-annonce de Jusqu’au bout a été diffusée ces derniers jours et le film sera accessible sur Netflix à compter du 8 juillet.