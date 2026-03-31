Navire échoué à Fidjrossè: la chambre d’appel de la CRIET confirme les condamnations

La chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a confirmé, le 23 mars 2026, les jugements prononcés en première instance dans l’affaire du navire Spsl Udeme, dont l’échouage sur la plage de Fidjrossè en juin 2024 avait suscité une procédure judiciaire.

La décision rendue en première instance avait été attaquée devant la chambre d’appel de la CRIET. Mais statuant publiquement et contradictoirement, cette dernière maintient l’ensemble des peines et des relaxes rendues en avril 2025.

Dix-huit personnes étaient poursuivies pour leur implication, à des degrés divers, dans cet échouement qui avait mobilisé les autorités pour prévenir une catastrophe écologique, le navire transportant plus de 200 000 litres de carburant.

Parmi les décisions confirmées, un officier de la marine béninoise conserve une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de deux millions de francs CFA. Un contrebandier reconnu coupable dans ce dossier voit également sa condamnation maintenue : douze mois de prison ferme et cinq millions de francs CFA d’amende.

Quatorze membres de l’équipage, de nationalité nigériane, avaient également été jugés. La juridiction d’appel a confirmé les peines prononcées à leur encontre : le capitaine et son adjoint restent condamnés à douze mois de prison ferme, tandis que dix autres membres écopent de peines avec sursis et d’amendes d’un million de francs CFA chacun.

Deux autres personnes ont vu leur condamnation à une amende ferme être confirmée. La CRIET a également maintenu l’obligation collective de verser 50 millions de francs CFA à l’État béninois.

Elle a confirmé la mesure de démantèlement du navire Spsl Udeme aux frais de son propriétaire, une décision qui avait été contestée par la défense mais validée en appel.

Cette confirmation entérine le verdict rendu en première instance et met fin à une procédure judiciaire suivie de près, compte tenu des enjeux environnementaux et de sécurité publique liés à l’échouement du navire.