Nathalie Marquay a une pièce dédiée à Jean‑Pierre Pernaut dans sa maison des Hauts‑de‑Seine

Nathalie Marquay fête ses 59 ans ce 17 mars 2026 et vit depuis quelques années dans une maison des Hauts-de-Seine choisie avec son mari, le journaliste Jean‑Pierre Pernaut, disparu le 2 mars 2022 à l’âge de 71 ans. Dans cette demeure moderne, l’ancienne Miss France entretient le souvenir de l’ancien présentateur du journal de 13 heures de TF1, entourée d’objets et de pièces où la mémoire de sa vie de couple reste très présente.

Quelques mois après la disparition de Jean‑Pierre Pernaut, Nathalie Marquay a emménagé dans la maison que le couple avait choisie ensemble ; l’installation avait eu lieu en juin, mais le journaliste n’a jamais pu y habiter. Jean‑Pierre Pernaut, figure du paysage audiovisuel français pendant plus de trente ans, avait marqué le journal de 13 heures par sa longévité et son ancrage régional.

À l’intérieur, la décoration contemporaine cohabite avec des souvenirs personnels : photographies, trophées et objets quotidiens occupent les espaces de vie. Lors d’un reportage diffusé dans l’émission 50′ Inside, Nathalie Marquay a expliqué vouloir préserver les objets auxquels son mari tenait, jugeant leur conservation nécessaire pour continuer à vivre entourée de ces traces familiales.

Une maison choisie avec Jean‑Pierre Pernaut

Située dans l’un des départements les plus aisés de l’Hexagone, la demeure offre un cadre paisible, à l’écart du tumulte médiatique qui a longtemps accompagné la carrière de Jean‑Pierre Pernaut. L’environnement calme des Hauts‑de‑Seine répond au souhait de discrétion et de retrait du couple, et permet à Nathalie Marquay d’aménager un espace de vie à la fois moderne et intime.

Une pièce de la maison a été entièrement consacrée à la mémoire de l’ancien présentateur. On y trouve notamment plusieurs 7 d’or remportés au cours de sa carrière, des objets plus intimes et un piano placé au centre de la chambre. Nathalie Marquay a raconté que Jean‑Pierre aimait entendre son fils et sa fille jouer au piano, et qu’une lampe blanche conservée depuis ses débuts à TF1 occupait une place particulière parmi les souvenirs exposés.

L’ancienne comédienne a confié ressentir régulièrement la présence de son mari et a évoqué, sur un plateau de télévision, des signes qu’elle interprète comme venus de l’au‑delà. « Vous allez me prendre pour une folle, mais je parle avec lui tous les jours », a‑t‑elle déclaré, expliquant que ces perceptions participent au maintien d’un lien symbolique avec Jean‑Pierre Pernaut.

Dans son quotidien, Nathalie Marquay peut également compter sur le soutien de leurs deux enfants, Lou et Tom Pernaut. Sa fille Lou, établie à Paris, lui rend régulièrement visite et l’aide lors des moments difficiles : « Si j’ai un coup de mou et qu’elle voit que je ne suis pas bien, elle arrive », a‑t‑elle expliqué.

Sur le plan professionnel, Nathalie Marquay prépare la sortie de son premier roman, intitulé Méfiez‑vous des morts, attendu en librairie le 5 mai.