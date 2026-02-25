Nagui se paie Louis Bertignac

N’oubliez pas les paroles est de retour sur France 2 après la pause imposée par les Jeux olympiques de Milan-Cortina : l’émission a repris sa diffusion le 24 février, offrant aux téléspectateurs le retour du Maestro Maxime et des anecdotes de candidats, dont une surprenante rencontre avec le musicien Louis Bertignac.

France 2 avait suspendu le jeu musical pendant deux semaines pour couvrir les JO, qui se sont terminés le 22 février. Le lundi 23 février, la chaîne a consacré une émission spéciale aux performances françaises intitulée Les Jeux Olympiques d’hiver : La France célèbre ses champions, avant de réinsérer le divertissement habituel dans sa grille.

Le 24 février, l’animateur Nagui, à la tête du programme depuis 2007, a présenté une nouvelle confrontation. Le Maestro en place, Maxime, guide dans un musée à Villefranche-sur-Saône, a vu son capital s’alourdir : il cumule désormais 54 000 euros de gains après huit victoires. Le parcours du candidat est évoqué comme une étape vers les rangs des grands Maestros du programme, record détenu par Benoît avec 111 victoires et un gain total de 756 000 euros.

Lors de cette émission, Maxime a affronté une challenger nommée Joséphine. Présentée comme assistante directrice dans un cinéma à Saint-Nazaire, elle a partagé une anecdote personnelle liée à une rencontre avec l’ancien coach de The Voice, Louis Bertignac.

Selon Joséphine, la rencontre a eu lieu alors qu’elle travaillait dans un parc et servait des churros. Elle raconte être tombée sur le musicien à la caisse : il se serait présenté seul, sans suivi, et lui aurait laissé son ticket de caisse. La candidate a interprété ce geste comme un moyen de laisser un souvenir, d’autant plus qu’elle se dit « intimidée » par sa présence.

Le récit de Joséphine a suscité la réaction de l’animateur. Interrogé sur la discrétion de la star, Nagui a commenté sur le mode de l’étonnement face à ce souvenir inhabituel : « Tu te fous de moi Louis ? Tu laisses en souvenir un ticket de caisse des churros. Il n’a même pas fait un autographe, un selfie ? »