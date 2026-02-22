Muriel Robin : sa santé mentale a été un frein à la maternité, « J’étais dépressive »

À 70 ans, Muriel Robin multiplie les apparitions télévisées et cinématographiques tout en évoquant publiquement des épisodes douloureux de sa vie personnelle. Depuis 2023, l’humoriste est très présente à l’écran, notamment dans Master Crimes, série au sein de laquelle elle partage l’affiche avec son épouse, Anne Le Nen. En août 2025, elle est apparue au cinéma dans La pire mère du monde aux côtés de Louise Bourgoin, et elle doit entamer en mars 2026 le tournage d’un téléfilm pour TF1 consacré à l’alcoolisme féminin, sujet auquel elle a fait allusion en lien avec son parcours.

Samedi 21 février 2026, Muriel Robin était l’invitée de l’émission Les Rencontres du Papotin. Au cours de cet entretien, elle est revenue sans détours sur des épisodes de son enfance et de sa vie d’adulte, abordant sa relation avec sa mère, son état dépressif dans sa jeunesse et sa consommation d’alcool entre 20 et 50 ans.

Ses confidences mêlent paroles directes et explications sur son état passé. Elle a ainsi évoqué une enfance « dans une atmosphère électrique sans marque d’affection » et a raconté une pensée violente dont elle ne se dit pas fière : « Je lui ai même dit… c’est affreux… je lui ai dit ‘je vais venir pour te tuer’ », a-t-elle déclaré en détaillant une image précise, le cendrier du salon. Elle a précisé qu’elle n’a pas agi sur ces pensées et qu’elles résultaient d’un profond mal-être.

L’humoriste sans détour sur sa santé mentale et sa non-maternité

Interrogée sur la question de la maternité, Muriel Robin a expliqué que son état psychologique durant sa jeunesse a pesé sur son choix de ne pas avoir d’enfant. « Je n’ai pas d’enfant parce que comme je n’allais pas très bien quand j’étais jeune, tu vois, j’étais dépressive », a-t-elle répondu, ajoutant qu’il ne lui paraissait « pas très sympa de faire un enfant qui ait une maman un peu bancale ». Elle a aussi évoqué l’effet du temps : lorsqu’elle a retrouvé de la stabilité, elle se disait « trop vieille » pour fonder une famille.

Sur sa santé mentale, elle a fait un récit franc de son parcours : « Ça a été très dur la vie jusqu’à 50 ans. Je ne comprenais pas tout, j’étais malheureuse. » Elle a expliqué avoir découvert plus tard qu’elle était « hypersensible », et avoir eu recours à des médicaments. Elle a reconnu avoir « aussi bu beaucoup d’alcool » pendant plusieurs décennies, précisant avoir vécu une période entre 20 et 50 ans qu’elle ne voudrait pas retrouver.

Le prochain téléfilm pour TF1, dont le tournage débute en mars 2026, doit traiter de l’alcoolisme féminin, un thème que Muriel Robin aborde avec une connaissance directe de la question. La comédienne continue parallèlement son activité artistique, entre séries et cinéma, tout en revenant publiquement sur son histoire intime au fil des interviews.

Lors de cet entretien, Muriel Robin a également rappelé que sa relation avec sa mère, longtemps conflictuelle, a laissé des traces émotionnelles importantes et a contribué à forger des aspects de sa trajectoire personnelle et professionnelle.