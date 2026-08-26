MTN explore des licences bancaires pour développer le crédit via sa fintech

Son directeur général Ralph Mupita affirme que le crédit doit devenir le principal moteur de croissance à moyen terme de l’activité fintech du groupe, déjà portée par MoMo.

MTN explore l’obtention de licences bancaires sur certains marchés africains afin de développer plus directement son activité de crédit, une évolution présentée par le groupe comme l’un des prochains leviers de croissance de sa branche fintech.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 24 août 2026, le directeur général Ralph Mupita a déclaré que le crédit serait le principal moteur de croissance à moyen terme de cette activité et qu’un passage progressif au prêt depuis le propre bilan du groupe restait envisagé selon les marchés.

Le groupe distribue déjà des prêts par l’intermédiaire de banques partenaires, ce qui signifie qu’il ne se présente pas encore comme une banque déployant ce modèle à l’échelle de tout le continent.

Ralph Mupita a cité le Ghana et l’Ouganda parmi les marchés actuels les plus importants pour la montée en puissance du crédit, avec le Nigeria évoqué dans un second temps.

MTN indique par ailleurs que sa plateforme MoMo comptait 70,8 millions d’utilisateurs actifs mensuels au premier semestre 2026 et a traité 13,0 milliards de transactions pour 330,5 milliards de dollars, ce qui donne la mesure de la base clients sur laquelle le groupe veut étoffer ses services financiers.

Le lending figure déjà parmi les services proposés au sein de l’offre fintech de MTN, aux côtés des paiements, des transferts, de l’assurance et du e-commerce.