Gaani 2026 à Nikki: la Police républicaine appelle les festivaliers à la prudence sur les routes

​À l’occasion des célébrations de la Gaani 2026, qui se déroulent du 25 au 27 août à Nikki, la Police républicaine a diffusé une alerte de sécurité routière.

Face à l’affluence massive des participants venus du Bénin et de l’étranger, le directeur de la sécurité publique, Segle Jean-Marie, a publié une vidéo sur la page Facebook officielle de l’institution afin d’appeler les usagers à une vigilance accrue.

​En raison de la forte densité du trafic sur les axes menant vers Nikki, les autorités sécuritaires insistent sur le respect rigoureux des règles de conduite. Le directeur de la sécurité publique invite notamment les conducteurs à :

​ Réduire leur vitesse et proscrire tout comportement à risque.

et proscrire tout comportement à risque. ​ Éviter la consommation d’alcool au volant ou au guidon pour prévenir tout risque d’accident.

au volant ou au guidon pour prévenir tout risque d’accident. ​Bannir les dépassements et changements de trajectoire dangereux, en veillant à maintenir leur véhicule sur le côté droit de la chaussée.

​Port obligatoire du casque et responsabilité collective

​Les recommandations s’adressent également aux usagers de deux-roues. La Police républicaine rappelle l’obligation du port du casque pour les motocyclystes ainsi que pour leurs passagers.

​Soulignant qu’une simple négligence peut avoir des conséquences graves, les forces de l’ordre lancent un appel à la responsabilité collective afin de garantir des festivités sereines et de sécuriser les déplacements de l’ensemble des festivaliers.