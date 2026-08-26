Bénin: visite inopinée de Romuald Wadagni au camp militaire de Parakou auprès des troupes de l’opération Mirador

​Le président de la République, Romuald Wadagni, s’est rendu le mardi 25 août 2026 au camp militaire de Parakou pour échanger directement avec les soldats engagés dans l’opération Mirador.

Effectuée sans annonce préalable, cette immersion au plus près des troupes a permis au Chef de l’État d’évaluer sur le terrain les réalités et les défis sécuritaires dans le nord du pays.

​Accueilli par le personnel militaire et les officiers mobilisés, le président Wadagni s’est entretenu de manière transparente sur les conditions de vie et de travail des soldats, leur niveau d’équipement et les besoins opérationnels.

À cette occasion, la hiérarchie militaire a présenté un état des lieux du dispositif, soulignant les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées lors des missions de sécurisation.

Cette présence inattendue de la première autorité de l’État a suscité une vive appréciation parmi les troupes.

​Lancée en janvier 2022, l’opération Mirador constitue le principal pilier de la stratégie militaire béninoise face aux menaces sécuritaires. Elle a pour objectifs cardinaux :