Afrique du Sud : MTN lance un rachat d’actions de 375 millions de dollars après une hausse du bénéfice ajusté

Le groupe télécoms a confirmé le 24 août un programme pouvant porter sur environ 31 millions d’actions, alors que son bénéfice ajusté par action a progressé de 21,3 % au premier semestre 2026 malgré le recul des indicateurs publiés.

MTN Group a confirmé lundi 24 août un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 6 milliards de rands, soit environ 375 millions de dollars, après des résultats semestriels marqués par une hausse de 21,3 % du bénéfice ajusté par action. Le groupe sud-africain compte lancer l’opération sur le marché à partir de la clôture de séance, selon son communiqué publié sur SENS.

MTN a indiqué que le programme pourrait porter sur près de 31 millions d’actions ordinaires. L’annonce accompagne des résultats semestriels soutenus par la progression de plusieurs marchés africains du groupe.

Selon MTN, le bénéfice ajusté par action, ou adjusted headline earnings per share, a atteint 793 cents au premier semestre 2026, en hausse de 21,3 % sur un an. Le chiffre d’affaires des services a progressé de 17,5 % sur un an, à 115,3 milliards de rands.

Les indicateurs publiés non ajustés ont en revanche reculé. Le HEPS publié a baissé de 5,8 % à 615 cents et le bénéfice par action de 26,1 % à 404 cents, principalement sous l’effet d’une dépréciation non monétaire liée à Irancell et de pertes de change au Soudan du Sud, a précisé le groupe.

MTN cite notamment le Nigeria, le Ghana et l’Ouganda parmi les marchés qui ont soutenu la croissance des revenus de services. Au 30 juin 2026, l’opérateur comptait 317,7 millions de clients dans 19 marchés.