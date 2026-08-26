Ouganda : Muni University lance le chantier d’un hôpital d’enseignement à Arua

La vice-présidente Jessica Alupo a présidé le 21 août le lancement du futur Teaching and Research Hospital de Muni University, un projet que l’université présente comme un appui à la formation médicale, à la recherche et aux soins spécialisés dans le West Nile.

La vice-présidente ougandaise Jessica Alupo a présidé le 21 août à Arua le lancement du chantier du Teaching and Research Hospital de Muni University, en représentant le président Yoweri Museveni.

Muni University présente cet hôpital d’enseignement et de recherche comme un outil destiné à renforcer la formation clinique, la recherche médicale et l’accès aux soins spécialisés dans la région du West Nile.

Avant la cérémonie, l’université indiquait avoir déjà reçu 20 milliards de shillings ougandais sur 30 milliards attendus pour lancer les travaux, en distinguant cette dotation initiale du coût total de la première phase.

Dans sa communication publiée après le lancement, Muni University chiffre cette première phase à environ 182,5 milliards de shillings et la présente comme une étape structurante pour son dispositif universitaire et hospitalier.

L’université indique enfin que cette première phase doit s’étendre sur environ 30 mois et qu’elle a été confiée à Roko Construction Company Limited.