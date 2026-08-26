Patrick Bruel : des soutiens publics relaient la présomption d’innocence autour de ses spectacles

Mis en examen le 10 juin 2026 et placé sous contrôle judiciaire, le chanteur reste autorisé à exercer son métier, tandis que ses dates de festivals d’été ont été officiellement annulées.

Des soutiens publics à Patrick Bruel continuent de se manifester autour de ses spectacles, alors que le chanteur a été mis en examen le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, puis placé sous contrôle judiciaire.

Un article de Public publié le 26 août 2026 relaie ainsi une publication Instagram du compte « ensemblepatrickbruel », qui défend le maintien de ses concerts au nom de la présomption d’innocence et rappelle que le contrôle judiciaire ne lui interdit pas de se produire.

Des réactions comparables avaient déjà été relevées au printemps. Le 15 avril 2026, des spectateurs interrogés par Le Parisien au Théâtre Edouard-VII expliquaient leur maintien au spectacle par cette même présomption d’innocence.

Dans un communiqué diffusé le 2 juin 2026, 14 Productions a annoncé l’annulation des festivals prévus entre juin et septembre, tout en rappelant sur le site officiel de Patrick Bruel que l’artiste restait libre d’exercer son métier.