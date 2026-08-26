Crystal Palace officialise l’arrivée en prêt d’Axel Disasi

Le défenseur français quitte encore Chelsea temporairement et doit évoluer à Selhurst Park pendant la saison 2026/27, après deux prêts successifs à Aston Villa puis à West Ham.

Crystal Palace a officialisé mercredi 26 août 2026 l’arrivée en prêt d’Axel Disasi en provenance de Chelsea, une opération que les Blues présentent comme un prêt couvrant l’ensemble de la saison 2026/27.

Le défenseur français enchaîne ainsi un troisième départ temporaire depuis son arrivée à Chelsea. Le club londonien rappelle qu’il avait déjà été prêté à Aston Villa en février 2025, puis à West Ham en février 2026.

Chelsea souligne aussi que Disasi avait rejoint le club depuis Monaco en août 2023 et qu’il y a disputé plus de 60 matches. Ce nouveau mouvement l’envoie cette fois à Selhurst Park, où Crystal Palace cherchera à renforcer son secteur défensif pour l’exercice à venir.

Axel Disasi a dit attendre avec impatience ses débuts sous ses nouvelles couleurs et sa découverte de Selhurst Park, où il ouvrira un nouveau chapitre après ses prêts successifs des deux dernières saisons.