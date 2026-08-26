Prix du carburant dans l’UEMOA: le Sénégal en tête, le Niger enregistre le tarif le plus bas

​Depuis la mi-août 2026, d’importants écarts de tarifs du carburant sont observés au sein des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le litre d’essence atteint désormais 990 FCFA au Sénégal, ce qui constitue le prix le plus élevé de la zone. À l’inverse, le Niger propose le tarif le plus accessible à 499 FCFA le litre à Niamey, générant un écart d’environ 500 FCFA au sein du même espace économique.

​Comparatif des prix du carburant dans l’espace UEMOA (août 2026)

​ Sénégal : Essence à 990 FCFA (suite à l’annulation de la baisse accordée en décembre) | Gasoil à 755 FCFA.

: Essence à 990 FCFA (suite à l’annulation de la baisse accordée en décembre) | Gasoil à 755 FCFA. ​ Côte d’Ivoire : Essence à 905 FCFA depuis le 1er août (après une hausse à 875 FCFA en mai).

: Essence à 905 FCFA depuis le 1er août (après une hausse à 875 FCFA en mai). ​ Guinée-Bissau : Essence à 899 FCFA.

: Essence à 899 FCFA. ​ Mali : Essence à 875 FCFA | Gasoil à 940 FCFA (le prix du gasoil le plus élevé de l’Union).

: Essence à 875 FCFA | Gasoil à 940 FCFA (le prix du gasoil le plus élevé de l’Union). ​ Burkina Faso : Gasoil porté à 750 FCFA le 10 août.

: Gasoil porté à 750 FCFA le 10 août. ​ Bénin : Essence à 725 FCFA | Gasoil à 750 FCFA (ajustement effectué en mai).

: Essence à 725 FCFA | Gasoil à 750 FCFA (ajustement effectué en mai). ​ Togo : Essence à 725 FCFA | Gasoil à 750 FCFA (tarifs identiques au Bénin).

: Essence à 725 FCFA | Gasoil à 750 FCFA (tarifs identiques au Bénin). ​Niger : Essence à 499 FCFA à Niamey (tarif le plus bas de la zone).

​Tensions au Moyen-Orient et disparités des politiques nationales

​Cette poussée des prix à la pompe s’explique par la hausse des cours du brut sur le marché international. Depuis la fin du mois de février 2026, les tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz et l’escalade militaire au Moyen-Orient ont fait grimper le baril de Brent de 70 dollars à plus de 95 dollars à la mi-août.

​La répercussion de cette hausse mondiale varie selon les pays de l’UEMOA en fonction des marges budgétaires, des mécanismes de subvention, de la fiscalité pétrolière et des circuits d’approvisionnement propres à chaque État. Si la barre des 90 dollars le baril se maintient, de nouvelles révisions tarifaires pourraient intervenir dans la région.